Aydın haber | Aydın'da uyuşturucu ile mücadelede bir haftada 2 kişi tutuklandı

Aydın haberleri... Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde son bir hafta içerisinde 2 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde son bir hafta içerisinde 2 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda son bir haftada çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 26 Eylül 2022-02 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 69 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 70 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şahıs da tutuklandı, 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.

Emniyet ve jandarma birimlerince bu zaman diliminde 2598,07 gram kubar esrar, 46,74 gram metamfetamin, 47 adet sentetik ecza, 12 adet diğer sentetik haplar, 1,30 gram eroin ve 64 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN