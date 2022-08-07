Aydın yerel haberleri: Aydın'da torbacı evine narkotik baskını: 4 gözaltı - Haberler

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Aydın yerel haberleri: Aydın'da torbacı evine narkotik baskını: 4 gözaltı

Aydın haberlerine göre Aydın'da torbacı evine narkotik baskını: 4 gözaltı Üniversitelilere satış yapan torbacılara ekiplerden darbe Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı eve yapılan uyuşturucu baskınında 4 kişi gözaltına alındı.

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Aydın'da torbacı evine narkotik baskını: 4 gözaltı

Üniversitelilere satış yapan torbacılara ekiplerden darbe

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı eve yapılan uyuşturucu baskınında 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 135. Sokak'ta üniversite öğrencilerinin kaldığı bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese operasyon için düğmeye bastı. Akşam saatlerinde eve yapılan baskında üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen C.Y., R.S., A.O. ve A.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde çok miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Üniversite öğrencilerine yönelik satış yaptığı tespit edilen 4 şüpheli işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - 3. Sayfa

Narkotik Aydın 3. Sayfa Yerel Haberler

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