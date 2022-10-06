Aydın haber! Aydın'da 72 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Aydın 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç farklı operasyonda yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç farklı operasyonda yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında üç farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 72 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın haber! Aydın'da 72 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.