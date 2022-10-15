Aydın haber! Aydın'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Aydın 3. sayfa haberi | Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen iki farklı operasyonda lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen iki farklı operasyonda lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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