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Aydın haber... Aydın'da 24 saatte aranan 3 şahıs yakalandı

Aydın haber... Aydın'da 24 saatte aranan 3 şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın habere göre Aydın'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda son 24 saat içerisinde yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda son 24 saat içerisinde yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda; tasarlayarak öldürme suçundan 7 yıl 6 ay cezası olan H.A., hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay cezası olan M.B. ve hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay cezası olan S.K. adlı şahıslar yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Aydın 3. Sayfa Haberler

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