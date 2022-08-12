Aydın haber: 2 ayrı cinayetten aranıyordu, tatil beldesi Kuşadası girişinde yakalandı Aydın haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 ayrı dosyadan kasten adam öldürme suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan şüpheli Kuşadası polisi tarafından yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 ayrı dosyadan kasten adam öldürme suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan şüpheli Kuşadası polisi tarafından yakalandı. Tatil beldesi girişinde yakalanan şüpheli yakalanınca Kuşadası yerine cezaevine gönderildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kasten adam öldürme suçundan 2 ayrı dosyası bulunan F.D. isimli şahsın Kuşadası'na geleceği yolunda ihbar aldı. Aydın - Kuşadası karayolunu trafiğe kapatarak beklemeye başlayan Asayiş Şubesi ekipleri Akdeniz uygulama noktasına gelen 35 GA plakalı aracı durdurdu. Araçta yakaladıkları F.D., isimli kasten adam öldürmekten 2 ayrı dosyası şüpheliyi kelepçe ile zapt etti. Yapılan GBT kontrolünde 2 ayrı dosyadan kasten adam öldürme, 2 ayrı dosyadan kamu malına zarar verme, 2 ayrı dosyadan basit yaralama ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Tatil Aydın 3. Sayfa Haberler

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