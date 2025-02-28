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Aydın-Denizli Otoyolunda Trafik Denetimi: 102 Araç Kontrol Edildi

Aydın-Denizli Otoyolunda Trafik Denetimi: 102 Araç Kontrol Edildi
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Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki trafik denetimlerinde 102 araç ve 105 kişi kontrol edildi, 16 bin 420 TL trafik cezası kesildi.

Aydın- Denizli Otoyolunda jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 102 araç ve 105 kişi kontrol edildi.

Aydın Denizli Otoyolu Aydın Gişelerinde (Aydın istikameti) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ile müşterek trafik denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim sonucunda, 102 araç ve 105 kişi kontrol edilerek 16 bin 420 TL Trafik İdari Para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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