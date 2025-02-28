Aydın-Denizli Otoyolunda Trafik Denetimi: 102 Araç Kontrol Edildi

Aydın- Denizli Otoyolunda jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 102 araç ve 105 kişi kontrol edildi.

Aydın Denizli Otoyolu Aydın Gişelerinde (Aydın istikameti) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ile müşterek trafik denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim sonucunda, 102 araç ve 105 kişi kontrol edilerek 16 bin 420 TL Trafik İdari Para cezası uygulandı. - AYDIN