Aydın-Denizli Otoyolunda Jandarmadan Acil Yardım
Aydın-Denizli otoyolunda seyir halindeki bir sürücü, babasının fenalaşması üzerine Jandarma'dan yardım istedi. Jandarma ekipleri hızlıca müdahale ederek, rahatsızlanan yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Aydın- Denizli otoyolunda aracı ile seyir halinde iken Jandarmadan yardım isteyen araç sürücüsünün rahatsızlanan babası, bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Aydın - Denizli otoyolunda gece saatlerinde meydana geldi. Otoyolun Denizli istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü A.K.'nin babası M.K. bir anda fenalaştı. Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Timi tarafından icra edilen seyir faaliyeti esnasında A.K isimli şahıs otomobiliyle Jandarma ekibinin yanında durarak araçta kendisi ile birlikte seyahat eden babası M.K'nın aniden rahatsızlandığını söyleyerek, jandarmadan yardım talebinde bulundu. İlk müdahalesi Jandarma ekipleri tarafından yapılan M.K. olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - AYDIN