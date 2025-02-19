Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Zelenski: Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı sonra ABD

Bir lideri küplere bindiren fotoğraf: O masada biz olmalıydık

Aydın-Denizli Otoyolunda Jandarmadan Acil Yardım

Aydın-Denizli Otoyolunda Jandarmadan Acil Yardım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın-Denizli otoyolunda seyir halindeki bir sürücü, babasının fenalaşması üzerine Jandarma'dan yardım istedi. Jandarma ekipleri hızlıca müdahale ederek, rahatsızlanan yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aydın- Denizli otoyolunda aracı ile seyir halinde iken Jandarmadan yardım isteyen araç sürücüsünün rahatsızlanan babası, bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aydın - Denizli otoyolunda gece saatlerinde meydana geldi. Otoyolun Denizli istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü A.K.'nin babası M.K. bir anda fenalaştı. Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Timi tarafından icra edilen seyir faaliyeti esnasında A.K isimli şahıs otomobiliyle Jandarma ekibinin yanında durarak araçta kendisi ile birlikte seyahat eden babası M.K'nın aniden rahatsızlandığını söyleyerek, jandarmadan yardım talebinde bulundu. İlk müdahalesi Jandarma ekipleri tarafından yapılan M.K. olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
img

Ankara'da şüpheli ölüm! "Necla Teyze'yi diri diri yaktılar"
img

157 yalancı katil balina kıyıya vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

Yıldız futbolcunun derbiye yetişme şansı kalmadı
Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı

Virüslü domates tehlikesi: Salgının önüne geçilemiyor
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.