Aydın'daki mekan kavgasında 6 tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir eğlence mekanına alınmadıkları için kavga çıkaran ve ortalığı savaş alanına çeviren şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Hasanefendi Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. isimli şüpheli iddiaya göre kapıdaki görevlinin rezervasyonu olup olmadığını sorması üzerine öfkelendi. Bir süre sonra C.A. ile M.F.U.'yu da yanına alarak gelen R.S., kapıdaki görevliyi darp ederken, bölgeye gelen R.S.'nin arkadaşları da kavgaya dahil oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplere de mukavemet gösterilen kavgayla ilgili toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan R.S., R.I., C.S., C.A., Y.S. ve B.N. isimli 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden M.F.U. ise kanser hastası olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. - AYDIN