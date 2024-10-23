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Aydın'daki Kum Ocağındaki Çalışmalar Durduruldu

Aydın'daki Kum Ocağındaki Çalışmalar Durduruldu
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Aydın'ın Köşk ilçesinde kazalarla gündeme gelen kum ocağındaki çalışmalar, son kazanın ardından durduruldu. İki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından kamyonlar bölgeyi terk etti.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Akçaköy mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve son günlerde kazalarla gündeme gelen kum ocağındaki çalışmalar durduruldu. Önceki gün iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından kum ocağından hafriyat taşıyan kamyonların bölgeyi terk ettiği görüldü.

Cumartesi günü Akçaköy-Ilıdağ bağlantı yolunda kum ocağından kum taşıyan kamyonlardan birinin motosikletle karıştığı kaza sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gün aynı firmaya ait bir başka kamyonun da Köşk-Başçayır yolu üzerinde yaşanan yaralamalı trafik kazasının ardından kum ocağında faaliyet gösteren kamyon ve iş makinelerinin bölgeyi terk ettiği görüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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