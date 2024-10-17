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Aydın'da Zorla Senet İmzalatan 5 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Zorla Senet İmzalatan 5 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahsı darp edip zorla senet imzalatan 5 kişi tutuklandı. Tutuklama sırasında adliyenin önünde arbede yaşandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre bir şahsı darp edip zorla senet imzalattıran 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı adliye önünde polis ekipleri taşkınlık yapan tutuklu yakınlarını bölgeden uzaklaştırmada zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın zorla araca bindirilerek senet imzalatıldığı ihbarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından olayla ilgili tespit edilen beş şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D., K.D., R.D., E.D. ve F.D. isimli şüpheliler mahkeme tarafından tutuklandı.

"Adliye önünde arbede yaşandı"

Tutuklanan şüphelilerin adliyeden araca bindirilmesi esnasında arbede yaşandı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığının görüldüğü adliye kapısı önünde yaşanan arbedeyi polis ekipleri yatıştırmakta zorlandı. Tutuklu beş şüpheli cezaevine sevk edilirken, yakınları da adliye önünden ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Efeler Hukuk Suç

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