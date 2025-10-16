Aydın'da Zorla Araca Bindirme Olayında Yaralama

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi zorla araca bindirmeye çalışan 2 şüpheli, kendilerine direnen şahsı silahla yaraladı. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A isimli şahıs, U.K ve Y.S.C tarafından darp edildi. Daha sonra da zorla araca bindirilmeye çalıştıkları M.A.'yı silahla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri M.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ve Cinayet Büro ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin kullandığı 9 mm çapında tabanca ve 9 adet mermi de ele geçirildi.

Şüpheliler U.K ve Y.S.C emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN