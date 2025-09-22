Aydın'da Zimmetine Para Geçiren Şahıs Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bankaya bağlı şirkette görev yapan ve zimmetine para geçirdiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bir bankaya bağlı şirkette görev yapan H.B.'yi takibe alan polis ekipleri şahsın milyonlarca lira zimmetine geçirdiği belirlendi. Harekete geçen ekipler tarafından operasyon ile gözaltına alınan H.B. emniyete götürüldü. Emniyet sorgusunun adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN