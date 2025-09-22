Haberler

Aydın'da Zimmetine Para Geçiren Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bankaya bağlı şirkette görev yapan H.B., zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, H.B.'nin milyonlarca lira zimmetine geçirdiğini tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, bir bankaya bağlı şirkette görev yapan H.B.'yi takibe alan polis ekipleri şahsın milyonlarca lira zimmetine geçirdiği belirlendi. Harekete geçen ekipler tarafından operasyon ile gözaltına alınan H.B. emniyete götürüldü. Emniyet sorgusunun adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
