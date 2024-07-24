Aydın'da Zihinsel Engelli Şahıs Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında yerde yatar durumda bulunan zihinsel engelli M.E.'yi (55), sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yangın tedbirleri kapsamında ormanlık alanlardaki devriyelerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Horozköy Mahallesi'ndeki devriye esnasında bir şahsın girilmesi yasak olan ormanlık alana giriş yaptığına dair ihbar aldı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekibi tarafından bölgede yapılan arama faaliyeti sonucu Horozköy Mahallesi Güney istikametinde bulunan bahçe içerisinde ihbar edilen zihinsel engelli 55 yaşındaki M.E. isimli şahıs yatar vaziyette bulundu. Bulunduğu yerden alınan M.E. sevk edildiği sağlık kurumunda muayene ve kontrollerinin yapılmasının ardından ailesine teslim edildi. - AYDIN