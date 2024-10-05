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Aydın'da Zeytinlik Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'da Zeytinlik Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinde anız yakılması sonucu çıktığı düşünülen zeytinlik yangınında, hem karadan hem de havadan söndürme çalışmaları hızla sürüyor. Yangın, Ambarcık Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin üst tarafında meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde anız yakması sonucu çıktığı iddia edilen zeytinlik yangınında söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Yangın, Efeler ilçesi Ambarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yerleşim yerlerinin üst tarafında yer alan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, jandarma, UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangına karadan müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklarla da havadan alevlere müdahale ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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