Aydın'da Zeytin ve Cennet Hurması Hırsızları Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir bahçeden 27 kilogram zeytin ve cennet hurması çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tarımsal ürünler bahçe sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir bahçeden 27 kilogram zeytin ve cennet hurması çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın ili Kuyucak ilçesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında, Kurtuluş Mahallesi Sarıyer mevkiinde bir şahsa ait bahçede E.K, G.K. isimli şüpheli şahıslar yaklaşık 27 kilogram zeytin ve cennet hurması ile birlikte suçüstü yakalandı. Tarımsal ürünler bahçe sahibine teslim edildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN