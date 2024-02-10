Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Zeytin Hırsızlığına Yakalanan Şüpheliler Gözaltına Alındı

Güncelleme:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden 150 kilo zeytin çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince Bozyurt Mahallesi'nde üzerinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden 150 kilo zeytin çalan 2 şüpheli, kısa sürede jandarma ekiplerince Bozyurt Mahallesi'nde üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın bahçesindeki zeytin ağaçlarından 150 kilogram zeytinin kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının N.B. ve E.B. isimli şüpheli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri araç ile birlikte Bozyurt Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Aracın arka kasasında çalınan zeytinler de ele geçirildi. Şüpheli şahıs tarafından çalınan tarımsal ürün sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Nazilli Aydın Hırsızlık Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

B ehliyet 125 cc yasası yürürlüğe girdi mi? Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title