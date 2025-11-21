Haberler

Aydın'da Zeytin Hırsızlığı: Üç Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki bir kamyonetten beş kasa zeytin çalan üç şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki kamyonetten beş kasa zeytin çalan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılcaköy Mahallesinde yapılan müracaatta, bir vatandaş evinin önünde park halinde bulunan kamyonet kasasından 5 kasa zeytin çalındığını beyan ederek şikayette bulundu. Olayın aydınlatılması amacıyla Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde; bölgedeki 24 farklı güvenlik kamerasından elde edilen 81 saatlik görüntünün incelenerek, hırsızlığı gerçekleştiren şahısların plakası bulunmayan bir araçla olay yerine gelerek zeytinleri bu araçla çaldıkları değerlendirildi. Ekipler tarafından yapılan saha araştırmaları ve görüşmeler sonucunda, olaya karışan şahıslar tespit edilerek yakalanarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen üç şüpheliden ikisi tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
