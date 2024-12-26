Aydın'da Zeytin Hırsızlığı: 22 Çuval Zeytin Çalan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 22 çuval zeytin çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova Arzular Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesinde toplamış olduğu 22 çuval içerisinde bulunan bin kilogram zeytinin çalındığını beyan ederek ihbarda bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı çalışma sonucu hırsızlık olayının şüphelisi olarak D.Ç. isimli şahıs tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahsın çaldığı zeytinleri sattığı tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN