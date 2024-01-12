Aydın'da Zeytin Hırsızları Jandarmanın Engeline Takıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 100 kilo zeytinle suçüstü yakalanan 2 şüpheli, jandarmanın engeline takıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, devriye esnasında bir şahsa ait zeytin bahçesinde şüpheli şahısların olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede M.D. ve H.D. isimli 2 şüpheli şahıs çaldıkları yaklaşık 100 kilogram zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen zeytinler, bahçe sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN