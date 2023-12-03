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Aydın'da Zeytin Hırsızı Yakalandı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir zeytin bahçesinden yaklaşık 300 kilogram zeytin çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir zeytin bahçesinden yaklaşık 300 kilogram zeytin çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Gencelli Mahallesi'nde bir şahsa ait zeytin bahçesinden yaklaşık 300 kilogram zeytinin kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını M.E. isimli şüpheli şahsın araç ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlemlere başlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Kuyucak Aydın Güvenlik Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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