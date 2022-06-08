Aydın'da zehirli yılan paniği - Haberler

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Aydın'da zehirli yılan paniği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da zehirli yılan paniği

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir eve giren zehirli yılan korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yılan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde yakalandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir eve giren zehirli yılan korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yılan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde yakalandı.

Olay, Cuma Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesine giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki zehirli engerek yılanını fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu özel aparat sayesinde yakalanan yılan doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Uzmanlar havaların ısınması ile birlikte doğada yılanların daha fazla görülmeye başladığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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