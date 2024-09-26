Aydın'da Yunus Ekiplerinden Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Aydın'da yunus ekipleri yaptıkları çalışmalarda durdurdukları bir araçta rusatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekiplerinin Efeler ilçesinde yapmış oldukları şok uygulamada durdurdukları bir araçta Y.A isimli şahıstan 1 adet Ruhsatsız tabanca ve buna ait 60 fişek ile 1 adet ruhsatsız otamatik tüfek ve buna ait 10 adet kartuş, durdurulan başka bir araçtaki Ş.K isimli şahıstan 10 adet narkotik hap ele geçirildi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN