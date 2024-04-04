Aydın'da Yunus Ekipleri 21 Aranan Şüpheliyi Yakaladı

Aydın'da yunus ekiplerince son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, yunus ekiplerince, son bir haftada yapılan çalışmalarda aralarında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan hakkında 7 yıl 3 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahsın da bulunduğu toplam 21 aranan şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalarda, 6 adet ateşli silah, 2 adet kesici alet, 1 çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca 65 adet uyuşturucu hap, 0,45 gr metamfetamin ve 3,31 gr esrar maddeleri ile birlikte 10 şahıs ile hırsızlık yapan 1 şahıs suçüstü yakalandı. - AYDIN