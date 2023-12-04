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Aydın'da Yunanistan tarafından geri itilen 98 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın'da Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Kasım ayı içerisinde Yunanistan tarafından geri itilen toplam 98 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kasım ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen toplam 98 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar Kasım ayında da hız kesmezken, 1-30 Kasım tarihleri arasında toplam 98 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 3 olay meydana gelirken, kurtarılan 98 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 1 Kasım'da Kuşadası açıklarında 38 düzensiz göçmen, 3 Kasım'da Didim açıklarında 36 düzensiz göçmen, 24 Kasım'da ise 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan Aydın Sahil Güvenlik 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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