Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Efeler ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol denetimi kapsamında Serçeköy Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Aramada, yolcu İ.Y'nin üzerinde 870 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan yolcunun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa