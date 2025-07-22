Aydın'da Yolcu Minibüslerine Denetim

Aydın'da Yolcu Minibüslerine Denetim
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Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı, yolcu minibüslerinde gerçekleştirilen denetimle trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı. Sürücüler ve yolculara trafik kuralları üzerinde bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yolcu minibüslerinde denetim gerçekleştirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından toplu taşıma araçlarının karışmış olduğu trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Koçarlı ilçesi merkezinden İncirliova ilçesine seyahat eden yolcu minibüsleri Koçarlı ilçesi girişinde denetim yapıldı. Sivil görevli personel ve kontrol noktasında bulunan ekipler tarafından araç kontrol edilerek sürücülere/yol kullanıcılarına trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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