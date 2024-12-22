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Aydın'da Yol Kontrol Noktasında 305 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Aydın'da Yol Kontrol Noktasında 305 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bir araçta 305 paket kaçak sigara bulundu. Sürücü H.Ç. hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta 305 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serçeköy Yol Kontrol Noktası'nda sürücülüğünü H.Ç. isimli şüphelinin yaptığı araç durdurularak yapılan aramada 305 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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