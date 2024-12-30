Aydın'da Yol Çetmesi Kazası: 54 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'ı Germencik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki kadın kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Alangüllü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Çakmak'a (54), A.K. yönetimindeki 09 AOJ 643 kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın yola savrulurken, olay yerine bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Çakmak'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN