Aydın'da Yoğun Trafik Denetiminde 74 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
Aydın'da yapılan 4 saatlik trafik denetiminde, kurallara uymayan 74 sürücüye toplam 598 bin 597 TL cezai işlem uygulandı. 17 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün belgesi alkollü araç kullanmaktan geri alındı.
Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla Aydın genelinde yoğunlaştırılmış trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan 4 saatlik denetimlerde bin 117 araç ve şahıs kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 74 sürücüye toplam 498 bin 597 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 17 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün sürücü belgesi alkollü araç kullanmaktan geri alındı. Sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa