Aydın'da Yıldırım Çetesi'ne Operasyon: 4 Tutuklama

Aydın'da jandarma ekiplerinin silahla tehdit, araç ve ev kurşunlama olaylarını gerçekleştiren Yıldırım Çetesi'ne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yurt dışında olduğu öğrenilen örgüt liderini ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez Karakol Komutanlığı ile müşterek yürütülen faaliyet kapsamında suç işleme amacıyla kurulan bir "çete" olduğu tespit edildi.

Kendilerini "Yıldırım Çetesi" olarak isimlendiren çete üyelerinin İzmir ve Aydın illerinde silahla tehdit, silahla ev ve araç kurşunlama olaylarını örgütlü olarak yaptığı ve çevrede bu tür eylemleri video kaydı alarak korku ve nam saldıkları tespit edildi. "Çete Lideri'nin" kaçak yollarla yurt dışına çıktığı, çete liderinin talimatlarını gerçekleştiren 5 şüpheli ise yakın takip sonucu yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli şüpheli gözaltına alınırken, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında bulunan "Örgüt Lideri" için yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN