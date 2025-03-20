Aydın'da Yeşil Reçete Skandalı: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonda yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında haksız şekilde reçete edilmesi olayında üçü sağlık personeli 5 şüpheli yakalanırken, sağlık personeli olan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında haksız şekilde reçete edildiği tespit edilirken, Aydın ve Ordu illerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda tıbbi sekreterler A.B.K. (42) ve A.S.E. (35) ile röntgen teknisyeni Y.G. (52) Aydın'da yakalandı. Ordu'da ise B.B.G. (26) ile S.G. (20) isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Haklarında TCK-188 (Uyuşturucu madde ticareti yapmak) suçundan adli işlem yapılan şüphelilerden sağlık personelleri A.B.K., A.S.E. ve Y.G. Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Annesine sarılarak ağladı

Adliyeye sevk edilen kadın şüphelilerden birinin kızı şahısların adliyeye sevki sırasında annesine sarılarak uzun süre ağladı. Genç kızın 'anne' feryatları ile birlikte şüpheliler hakim karşısına çıkartılmak üzere Aydın Adliyesi'ne alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN