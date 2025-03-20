Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Aydın'da Yeşil Reçete İlaçlarıyla İlgili Operasyon: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

Aydın'da Yeşil Reçete İlaçlarıyla İlgili Operasyon: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın merkezli düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında reçete edildiği tespit edildi; 3'ü sağlık personeli 5 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

Aydın merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonda yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında reçete edilmesiyle ilgili 3'ü sağlık personeli 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında haksız şekilde reçete edildiği tespit edildi. Bu kapsamda Aydın ve Ordu illerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda tıbbi sekreterler A.B.K. (42) ve A.S.E. (35) ile röntgen teknisyeni Y.G. (52) Aydın'da yakalandı. Ordu'da ise B.B.G. (26) ile S.G. (20) isimli şüpheliler yakalandı. Haklarında TCK-188 Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden tıbbi sekreter A.S.E., röntgen teknisyeni Y.G. ile B.B.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.B.K. ve S.G. adli kontrolle serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title