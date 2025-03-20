Aydın'da Yeşil Reçete İlaçlarıyla İlgili Operasyon: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

Aydın merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonda yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında reçete edilmesiyle ilgili 3'ü sağlık personeli 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında haksız şekilde reçete edildiği tespit edildi. Bu kapsamda Aydın ve Ordu illerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda tıbbi sekreterler A.B.K. (42) ve A.S.E. (35) ile röntgen teknisyeni Y.G. (52) Aydın'da yakalandı. Ordu'da ise B.B.G. (26) ile S.G. (20) isimli şüpheliler yakalandı. Haklarında TCK-188 Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden tıbbi sekreter A.S.E., röntgen teknisyeni Y.G. ile B.B.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.B.K. ve S.G. adli kontrolle serbest bırakıldı. - AYDIN