Aydın'da Yeşil Reçete İlaçları Usulsüz Satanlar Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülerek gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında doktor R.Ü.G.'nin de bulunduğu 10 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde satan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda geçtiğimiz günlerde aralarında Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli Op. Dr. R.Ü.G.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan D.U.'yu da yakalayarak gözaltı sayısını 10'a yükseltti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden; doktor R.Ü.G. ile İ.K., B.T., M.G., Ş.K., V.G., H.C., C.D. ve D.U. tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, eczacı kalfaları G.Ö. ve C.D. ise serbest bırakıldı. - AYDIN