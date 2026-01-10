Söke'de silahlı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde yerel yayın yapan bir internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna'nın silahlı saldırıya uğradı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Söke ilçesi Konak Mahallesi Aydın Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna, aralarında husumet olduğu iddia edilen H.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Tuna'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tuna'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, H.K. ise yakalandı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Olay anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde H.K.'nın hızla gelerek, kaldırımda bir kişi ile sohbet eden Tuna'yı silahla ayağından vurması ve yere düşen Tuna'yı bir süre darp ettikten sonra olay yerinden ayrılması yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN