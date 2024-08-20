Aydın'da Yer Altı Trafosunda Duman Çıkması

Aydın'ın Efeler ilçesinde yer altı trafosunda çıkan dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2011 sokak üzerinde öğle saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeraltı trafosundan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler trafonun kapaklarını açarak gerekli kontrolleri gerçekleştirerek dumanları tahliye etti. İlgili ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor. - AYDIN