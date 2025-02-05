Aydın'da Yayaya Otomobil Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı istikametinde B.E. idaresindeki 09 VK 928 plakalı otomobil, Enstitü Caddesi kesişiminde karşıya geçmeye çalışan T.Ö. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN