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Aydın'da Yayaya Otomobil Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'da Yayaya Otomobil Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde karşıya geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı istikametinde B.E. idaresindeki 09 VK 928 plakalı otomobil, Enstitü Caddesi kesişiminde karşıya geçmeye çalışan T.Ö. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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