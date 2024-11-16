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Aydın'da Yaya Kazası: 67 Yaşındaki Fuat Gürsoy Hayatını Kaybetti

Aydın'da Yaya Kazası: 67 Yaşındaki Fuat Gürsoy Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fuat Gürsoy'a otomobil çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya otomobil çarptı. Yaya Fuat Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Efeler ilçesi Denizli Bulvarı üzerinde bulunan Tekstil Park önünde yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fuat Gürsoy'a henüz bilinmeyen bir nedenle 09 AHU 951 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Gürsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden yaya morga kaldırılırken çarpan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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