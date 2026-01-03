Haberler

Çocuklara çarpıp kaçtı, plakasını çöp poşetiyle gizledi
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya geçidinde iki küçük çocuğa çarparak kaçan otomobil sürücüsü, aracını boş bir arsaya park edip plakasını gizlemeye çalıştı. Olayda yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı, sürücünün yakalanması için polis çalışmalara devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya geçidinde iki küçük çocuğa çarparak kaçan otomobil sürücüsü, aracını boş bir arsaya park edip plakasını çöp poşetleriyle gizlemeye çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla araç kısa sürede bulunurken, sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HK 5334 plakalı otomobilin sürücüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan yaşları küçük iki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili Güzelhisar Mahallesi Yedieylül Caddesi ile 45. Sokak kesişiminde bulunan boş bir arsada park halinde olduğunu tespit etti. Sürücünün, aracın ön ve arka plakalarını çöp poşetleriyle gizlemeye çalıştığı tespit edilirken, otomobil otoparka çekildi. Olayla ilgili kaçan sürücünün yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. - AYDIN

