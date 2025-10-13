Haberler

Aydın'da Yavru Kedi Apartman Boşluğundan Kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, Acil Sivil Arama Kurtarma ekibi tarafından kısa sürede kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin sosyal medyadan yardım istemesi üzerine olay yerine gelen ekip, kediye sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve ona su ile mama vererek güvenli bir alana aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman boşluğunda mahsur kalan yavru Kedi, Acil Sivil Arama Kurtarma (ASAK) Aydın ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman boşluğundan kesi sesi gelmesi üzerine mahalle sakinleri sosyal medya üzerinden Acil Sivil Arama Kurtarma (ASAK) ekibine ulaştı. Olay yerine gelen ekip yavru kedinin mahsur kaldığını belirledi. Endüstriyel iple erişim uzmanları tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu yavru kedi kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kediye, su ve mama verilerek güvenli bir alana alındı. Vatandaşlar, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı ASAK Aydın ekibine teşekkür etti.

Endüstriyel iple erişim uzmanı Barış Özbey, "Vatandaşlar sosyal medyadan bizi görüp iletişime geçmişler. Olay yerine gelir gelmez gerekli önlemleri alıp boşluğa indik. Kediyi kısa sürede bulunduğu yerden çıkardık. Her can değerlidir, yeter ki sesini duyan biri olsun. Her kurtarma da, sadece bir hayat değil, bir umut hikayesidir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
