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Aydın'da Yasadışı Bahis ve Müstehcenlik Suçlarına Operasyon

Aydın'da Yasadışı Bahis ve Müstehcenlik Suçlarına Operasyon
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Aydın'da jandarma ekipleri yürütülen sanal devriye ile yasadışı bahis ve müstehcenlik suçlarından toplam 12 şüpheli hakkında işlem başlattı. 205 personelin katıldığı operasyonda, 83 işletme kontrol edildi ve 4 bin 873 şahıs sorgulandı.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriyede yasadışı bahis ve müstehcenlik suçlarından toplam 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 205 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde 4 ilçede 8 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik" suçundan, 4 ilçede 4 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis" suçundan olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca faaliyette 83 işletmenin kontrolü yapılırken, 4 bin 873 şahıs sorgulandı ve 8 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Hukuk Suç

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