Aydın'da Yasa Dışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Aydın'da yapılan denetimlerde 4 bin 82 vatandaş sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelikti.

Aydın'da yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 82 vatandaş sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde genel asayişe ve düzeninin sağlanması ve özellikle 'Yasa dışı bahis', 'Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri' suçlarına ilişkin şüpheli şahısları yakalamak, haklarında adli ve idari işlem yapmak amacıyla 86 unsur ve 240 personelin katılımı ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette 4 bin 82 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. Ayrıca denetimlerde 197 umuma açık yer ile 9 dernek kontrol edildi. - AYDIN