Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Yasa Dışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'da yapılan denetimlerde 4 bin 82 vatandaş sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelikti.

Aydın'da yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 82 vatandaş sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde genel asayişe ve düzeninin sağlanması ve özellikle 'Yasa dışı bahis', 'Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri' suçlarına ilişkin şüpheli şahısları yakalamak, haklarında adli ve idari işlem yapmak amacıyla 86 unsur ve 240 personelin katılımı ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette 4 bin 82 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. Ayrıca denetimlerde 197 umuma açık yer ile 9 dernek kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın Güvenlik Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hafta sonu hava yağmurlu mu? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? 7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak? SARI KODLU İLLER 8 ARALIK 2023 | Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri? Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası 2023 hangi tarihte, ayın kaçında? Filiz Taçbaş kimdir, kaç yaşında? Filiz Taçbaş hangi dizilerde oynadı? BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ 2023? Burç tarihleri niye, nasıl değişti? 2023 hangi ay hangi burç? Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında? Gizem Bağdaçiçek neden gözaltına alındı? 8 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL? Bugün okullar tatil mi, var mı, yok mu? İstanbul'da bugün okullar da kar tatili var mı? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 8 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (8 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title