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Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da yapılan operasyonda yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 2 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda elektronik cihaz ve büyük miktarda para ele geçirildi. T.H. ve G.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen Nazilli ve Kuşadası ilçesindeki 2 adrese baskın yaptı.

Aramalarda 4 bilgisayar, 2 tablet, soğuk cüzdan (kripto paraların saklanması için kullanılan cihaz), 2 harddisk, 3 cep telefonu, 2 sim kart, kamera kayıt cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 bin lira ele geçirildi.

T.H. ile G.H. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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