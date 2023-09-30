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Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Aydın'da yapılan operasyonda yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 2 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda elektronik cihaz ve büyük miktarda para ele geçirildi. T.H. ve G.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı.