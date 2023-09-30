Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Aydın'da yapılan operasyonda yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 2 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda elektronik cihaz ve büyük miktarda para ele geçirildi. T.H. ve G.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen Nazilli ve Kuşadası ilçesindeki 2 adrese baskın yaptı.
Aramalarda 4 bilgisayar, 2 tablet, soğuk cüzdan (kripto paraların saklanması için kullanılan cihaz), 2 harddisk, 3 cep telefonu, 2 sim kart, kamera kayıt cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 bin lira ele geçirildi.
T.H. ile G.H. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa