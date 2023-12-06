Aydın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 18 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis paylaşımları yaptıkları tespit edilen 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca Söke'de Cumhurbaşkanına hakaret ve kanuna muhalefet suçlarından 2 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahisle mücadele çalışmalarında 18 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde, sosyal medya platformları üzerinden "Yasadışı Bahis" suçu kapsamında paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 18 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Söke'de internet üzerinden Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan 1, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. - AYDIN