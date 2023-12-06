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Aydın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 18 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

6 Aralık 2023 09:42 Son Güncelleme: 09:43 Abone Ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis paylaşımları yaptıkları tespit edilen 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca Söke'de Cumhurbaşkanına hakaret ve kanuna muhalefet suçlarından 2 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.