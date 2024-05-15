Aydın'da Yaralı Porsuk Kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaralı halde buldukları porsuğu bulunduğu bölgeden kurtararak tedavisi için ilgili kuruma teslim etti.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ağaçlı Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralı hayvan olduğu bildirildi. Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmada Porsuk türü hayvanın yaralı olduğu görüldü. Yaralı hayvan tedavisi ve bakımı için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. - AYDIN