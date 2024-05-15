Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Yaralı Porsuk Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaralı halde buldukları porsuğu bulunduğu bölgeden kurtararak tedavisi için ilgili kuruma teslim etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaralı halde buldukları porsuğu bulunduğu bölgeden kurtararak tedavisi için ilgili kuruma teslim etti.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ağaçlı Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralı hayvan olduğu bildirildi. Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmada Porsuk türü hayvanın yaralı olduğu görüldü. Yaralı hayvan tedavisi ve bakımı için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayvan Hakları Güvenlik Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title