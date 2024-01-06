Aydın'da yapılan operasyonda aranan 6 kişi yakalandı

Aydın'da jandarma koordinesinde gerçekleştirilen "huzur ve güven" operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalanırken, 2 kişiye de yabancıların çalışma izinleri hakkında kanuna muhalefet suçundan 50 bin 133 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 68 unsur ve 216 personelin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 3 bin 850 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. Trafik uygulamasında ise 812 araç kontrol edilirken, 18 araca toplam 7 bin 179 TL idari yaptırım uygulandı, 6 araç da trafikten men edildi. Denetimlerde 306 umuma açık yer, 3 AVM, 82 metruk yapı, 93 okul çevresi ve 111 park, bahçe kontrol edildi. Ayrıca 2 kişiye de 6735 SKM yabancıların çalışma izinleri hakkında kanuna muhalefet suçundan toplamda 50 bin 133 TL idari yaptırım uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güveni için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN