Aydın'da yapılan operasyonda 9 aranan kişi yakalandı
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi 13 saatlik bir süre içinde yakalandı. Ayrıca yapılan denetimlerde birçok araç ve işletme kontrol edildi, idari para cezaları kesildi ve kenevir bitkisi ele geçirildi.
Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu 13 saatte çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzenin devamının sağlanması için 10.00-23.00 saatleri arasında 69 unsur ve 215 personelin katılımı ile 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 5 bin 360 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Ayrıca bin 767 araç kontrol edilirken, 46 araca idari işlem yapıldı, 13 araç trafikten men edildi. 92 metruk yapı, 97 park-bahçe 144 işletme kontrol edilirken, 8 kişiye toplam 14 bin 266 TL idari para cezası kesildi. Uygulama sonucunda yapılan aramalarda ise 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN