Aydın'da yapılan operasyonda 23 şüpheli yakalandı

Aydın'da aranan şahıslara yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda 23 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, tespit edilen aranan şahısların yakalanması için eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 8, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 4, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 4, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ifadeye yönelik aranan 1, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Bulundurmak suçundan ifadeye yönelik aranan 3, Yaralama suçundan ifadeye yönelik aranan 2 ve diğer suçlardan ifadeye yönelik aranan 10 olmak üzere toplam 23 şüpheli kıskıvrak yakalandı. - AYDIN