Üye Girişi
Haberler

Aydın'da yapılan denetimlerde 16 bin 244 sürücüye ceza uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 53 bin 947 sürücü kontrol edildi. Kontroller sonucunda 16 bin 244 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 7 aylık dönemde yapılan denetimlerde 53 bin 947 sürücü kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından 01 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 53 bin 947 sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, 1343 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 4 bin 284 sürücüye kask ve koruyucu malzeme kullanmamak, 2 bin 600 sürücüye hız kurallarına uymamak, 559 sürücüye uyuşturucu ve alkol kullanmaktan, 7 bin 458 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplam 16 bin 244 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlere 16 bin 244 araç kontrol edilirken, 2 bin 465 araç trafikten men edildi. 37 bin 652 vatandaş trafik kuralları konusunda bilgilendirilerek 20 bin 095 adet tanıtım ve bilgilendirme materyali dağıtıldı. Vatandaşların emniyet ve huzur içerisinde seyahat etmeleri maksadıyla denetleme ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli? Osman Aşkın Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne mezunu? Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı? SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula! Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? Manisa'da yavru kedi katliamı İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) Amedspor hangi ilin takımı? Amedspor hangi ligde oynuyor?
title