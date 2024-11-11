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Aydın'da Yangın Mahallelinin Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Yangın Mahallelinin Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı
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Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki ısıtma kazanının bulunduğu depoda çıkan yangın, mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evin bahçesindeki ısıtma kazanının olduğu depoda çıkan yangın, mahallelinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başçayır Düğün Salonu yakınında bulunan İ.Z.D.'ye ait evin bahçesindeki ısıtma kazanının bulunduğu depoda yangın çıktı. Yakıt atıklarının konulduğu kova içindeki yakıt artıklarının alev almasının ardından depoda bulunan odunlar tutuştu. Bir anda büyüyen alevler, deponun yanındaki evleri tehdit etmeye başlarken, evin bahçesinden alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar alevlere müdahale eden mahalle sakinleri, ilk önce evin elektriğini kesti ve yakındaki su musluğuna taktıkları hortumla yangına müdahale etti. Vatandaşların çabalarıyla kontrol altına alınan yangında, o esnada evde ve depoda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek, soğutma çalışması gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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